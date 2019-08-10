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Пограничники на Харьковщине применили оружие против группы неизвестных

Пограничники на Харьковщине применили оружие против группы неизвестных
09:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГПСУ

Новости Украины:Харьковские пограничники выстрелами помешали нелегальному перемещению из РФ крупной партии товаров.

В субботу утром в районе с. Гурьев Казачок Харьковской области была пресечена попытка незаконной переправки партии товаров через границу.

Как сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, пограничный наряд заметил группу неизвестных, которые перемещали тюки с товаром из России в Украину. К месту накопления товара со стороны Украины подъехало два грузовика Mersedes и Ford. Люди, приехавшие на них, начали выгружать из машин товар для переправки в РФ. Увидев пограничников, они попытались скрыться на автомобилях, активно маневрируя и пытаясь наехать на пограничный наряд.

"Из-за сложившейся ситуации правоохранители вынуждены были применить оружие", - говорится в сообщении пресс-службы.

На месте происшествия пограничники обнаружили более 70 тюков с печатной продукцией, автозапчастями, почтовыми отправлениями и обувью.

Сейчас принимаются меры, чтобы установить всех причастных к незаконным действиям.

В компетентные правоохранительные органы направлено сообщение о совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему) УК Украины.

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Россия, Харьковская область, Пограничники, Стрельба, ГПСУ.
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