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В Херсоне обыскивают судно, поставляющее топливо для РФ

В Херсоне обыскивают судно, поставляющее топливо для РФ
00:50 Сегодня Телеграф УНИАН novosti-n.org

Новости Украины:В Херсоне обыскали судно "Мария", которое возило топливо флота России в оккупированный Крым.

В Херсоне проводятся обыски на судне «Мария», которое поставляло топливо для Черноморского флота РФ в оккупированный Крым.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма на своей странице в Facebook.

«Сегодня, 10 августа 2019 года, в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию, прокуратура АР Крым, проводит обыск в г. Херсон на судне «Мария», которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в июне 2015 года это же судно, но под названием «Вилга», поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в г. Севастополь.

Напоминаем, 24 июля Служба безопасности задержала российский танкер NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе. На задержанном танкере провели обыск, изъяты бортовые документы и журналы, записи радиопереговоров во время конфликта. Позже моряков танкера отпустили ввиду отсутствия оснований для удержания. Обвинения им не предъявили.

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Прокуратура, Россия, Крым, Топливо, РФ, Судно "Мария", Вилга.
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