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СММ ОБСЕ на Донбассе вновь зафиксировала, что "они там есть"

СММ ОБСЕ на Донбассе вновь зафиксировала, что "они там есть"
08:32 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:С нарушением Минских соглашений российская сторона разместила множество запрещенной техники на оккупированных украинских территориях.

СММ ОБСЕ зафиксировала 8 реактивных систем залпового огня на полигоне возле н.п. Круглик (оккупированная Луганщина), а также десятки единиц танков и гаубиц, размещенных на оккупированном Донбассе с нарушением Минских договоренностей.

Об этом говорится в опубликованном в субботу отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на 19:30 9 августа 2019 года.

"7 августа на основе доступных СММ данных воздушного наблюдения выявлено наличие: 8 реактивных систем залпового огня на полигоне возле н.п. Круглик (65 км юго-западнее Луганска); и 4 самоходные гаубицы на полигоне вблизи н.п. Новоселовка (37 км на северо-восток от Донецка)", - говорится в отчете в разделе "Вооружение, размещенное с нарушением линий отвода".

Также 8 августа беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ малого радиуса действия обнаружил 5 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) на полигоне в районе н. п. Шимшиновка (27 км на юго-запад от Луганска).

Вместе с этим, Миссия зафиксировала десятки единиц вооружения, которое было размещено с линиями отвода, однако за пределами выделенных мест хранения вооружения.

"7 августа на основе доступных СММ данных воздушного наблюдения выявлено наличие: 21 танка и 1 зенитного ракетного комплекса на полигоне неподалеку от н. п. Бугаевка (37 км на юго-запад от Луганска); и 21 танка на полигоне возле Круглика", - говорится в отчете.

Также на этом полигоне было зафиксировано наличие "18 самоходных гаубиц или артиллерийских орудий и 28 буксированных гаубиц или минометов".

Кроме того, 8 августа БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил 12 танков (Т-64 — 1 ед. и Т-72 — 11 ед., в частности, один танк без дула) на полигоне в районе Шимшиновки.

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ОБСЕ, Донбасс, БПЛА, СММ ОБСЕ, Минские соглашения, ООС.
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