ДТП на Житомирщине: погиб полицейский и трое гражданских

Новости Украины:Полицейский на Peugeot влетел в ВАЗ, четверо погибших.

В ДТП на Житомирщине погибли четыре человека, один из которых - оперуполномоченный областного ГУНП.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"В г.Чуднове произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ и Peugeot. По предварительной информации, 29-летний водитель последнего не справился с управлением транспортным средством и выехал на полосу встречного движения. В результате от полученных травм на месте происшествия погибли водитель и 55-летний пассажир ВАЗ, водитель Peugeot и 53-летняя пассажирка ВАЗ были госпитализированы в Чудновскую больницу, однако спасти их жизни не удалось. Оба умерли в отделении интенсивной терапии ночью 11 августа", - говорится в сообщении.

За рулем Peugeot был старший оперуполномоченный Управления уголовного розыска ГУНП.

Правоохранители начали уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. Зафиксированы все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, а собранные материалы будут направлены в территориальное управление ГБР для дальнейшего расследования.