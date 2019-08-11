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ДТП на Житомирщине: погиб полицейский и трое гражданских

ДТП на Житомирщине: погиб полицейский и трое гражданских
19:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Полицейский на Peugeot влетел в ВАЗ, четверо погибших.

В ДТП на Житомирщине погибли четыре человека, один из которых - оперуполномоченный областного ГУНП.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"В г.Чуднове произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ и Peugeot. По предварительной информации, 29-летний водитель последнего не справился с управлением транспортным средством и выехал на полосу встречного движения. В результате от полученных травм на месте происшествия погибли водитель и 55-летний пассажир ВАЗ, водитель Peugeot и 53-летняя пассажирка ВАЗ были госпитализированы в Чудновскую больницу, однако спасти их жизни не удалось. Оба умерли в отделении интенсивной терапии ночью 11 августа", - говорится в сообщении.

За рулем Peugeot был старший оперуполномоченный Управления уголовного розыска ГУНП.

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Правоохранители начали уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. Зафиксированы все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, а собранные материалы будут направлены в территориальное управление ГБР для дальнейшего расследования.

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ДТП, Житомирская область, Нацполиция.
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