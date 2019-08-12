На Киевщине произошло серьезное ДТП, двое погибли и 13 человек пострадали

В результате ДТП в Васильковском районе Киевской области в воскресенье погибли два человека и пострадали 13.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"11 августа около 19:00 вблизи пгт. Глеваха Васильковского района произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате ДТП погибли двое человек и пострадали 13", - говорится в сообщении.
Подразделениями ГСЧС осуществляется деблокація погибших. От ГСЧС привлечены восемь человек личного состава и две единицы техники.
Напоминаем, в ДТП на Житомирщине погибли четыре человека, один из которых - оперуполномоченный областного ГУНП.