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ОБСЕ: на Луганщине боевики выдают "паспорта ЛНР"

ОБСЕ: на Луганщине боевики выдают "паспорта ЛНР"
02:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:СММ ОБСЕ заметили как боевики раздавали жителям Луганщины "паспорта ЛНР".

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ видели в оккупированном Алчевске (Луганская обл.) очередь, в которой люди стояли с "паспортами ЛНР" с целью получения в дальнейшем паспорта гражданина РФ.

"В н. п. Алчевск (неподконтрольный правительству, 40 км к западу от Луганска) наблюдатели видели около 30 человек (разного возраста и пола), которые стояли в очереди перед зданием. Женщина (35 лет) из очереди рассказала, что ждет уже час и офис принимает только по 4-5 заявлений в день. Человек (25 лет) сказал, что подает документы для получения "паспорта", издаваемого вооруженными формированиями, для дальнейшего получения паспорта гражданина Российской Федерации, где он живет и работает с 2014 года", - говорится в опубликованном в субботу отчете СММ ОБСЕ в Украине.

В частности, отмечается, что члены патруля Миссии видели женщину (55 лет), мальчика (14 лет) и трех мужчин (25-35 лет), которые выходили из указанного здания с "паспортами ЛНР" в руках.

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Луганск, ОБСЕ, Донбасс, Паспорт, ЛНР, СММ ОБСЕ.
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