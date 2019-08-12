День в ООС: зафиксировано 8 обстрелов, один военный раненый

Новости Украины:За прошедшие сутки оккупанты восемь раз нарушили "тишину" на Донбассе.

11 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

“Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия”, - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов:

вблизи Старогнатовки – из ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Новотроицкого – из крупнокалиберного пулемета;

в районе Павлополя – с применением гранатометов различных систем;

неподалеку Гнутово – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 3 раза:

неподалеку Крымского – из стрелкового оружия;

вблизи Майорска – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Золотого-4 – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

От начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.