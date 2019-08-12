День в ООС: зафиксировано 8 обстрелов, один военный раненый

11 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
“Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия”, - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов:
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 3 раза:
В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.
От начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.