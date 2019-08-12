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Понедельник, 12.08.2019
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День в ООС: зафиксировано 8 обстрелов, один военный раненый

День в ООС: зафиксировано 8 обстрелов, один военный раненый
08:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:За прошедшие сутки оккупанты восемь раз нарушили "тишину" на Донбассе.

11 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

“Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия”, - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов:

  • вблизи Старогнатовки – из ручных противотанковых гранатометов;
  • неподалеку Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • вблизи Новотроицкого – из крупнокалиберного пулемета;
  • в районе Павлополя – с применением гранатометов различных систем;
  • неподалеку Гнутово – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 3 раза:

  • неподалеку Крымского – из стрелкового оружия;
  • вблизи Майорска – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • в районе Золотого-4 – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

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В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

От начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

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Донбасс, ОРДЛО, ЗСУ, ООС.
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