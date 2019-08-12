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ГСЧС зафиксировала чрезвычайный уровень пожарной опасности

ГСЧС зафиксировала чрезвычайный уровень пожарной опасности
09:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины:Угроза пожаров сохраняется в течение двух дней в ряде центральных и северных областей Украины.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает о чрезвычайной (5-го класса) пожарная опасности.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на прогноз Укргидрометцетра.

«По данным Укргидрометцентра 12 августа в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Ивано-Франковской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная (5-го класса) пожарная опасность», - говорится в сообщении.

На Полтавщине спасатели ликвидировали пожар

Ранее сообщалось, что пиротехнические подразделения ГСЧС из состава Объединенных сил в течение недели изъяли и обезвредили 137 взрывоопасных предметов.

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Предупреждение, ГСЧС, Пожарная опасность.
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