ГСЧС зафиксировала чрезвычайный уровень пожарной опасности

Новости Украины:Угроза пожаров сохраняется в течение двух дней в ряде центральных и северных областей Украины.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает о чрезвычайной (5-го класса) пожарная опасности.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на прогноз Укргидрометцетра.

«По данным Укргидрометцентра 12 августа в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Ивано-Франковской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная (5-го класса) пожарная опасность», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пиротехнические подразделения ГСЧС из состава Объединенных сил в течение недели изъяли и обезвредили 137 взрывоопасных предметов.