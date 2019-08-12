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Новый глава Житомирской ОГА займется поиском копателей янтаря

Новый глава Житомирской ОГА займется поиском копателей янтаря
14:43 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко планирует провести аудит лесхозов

Новый председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко будет инициировать аудит всех лесных хозяйств области с целью выявления незаконной добычи янтаря.

Об этом он заявил на совещании по вопросам незаконной добычи янтаря в Житомирской области с участием Президента Владимира Зеленского.

"Я еще не стал руководителем Житомирской ОГА, когда только в медиа появилась информация, ко мне обратились общественные организации с сообщением о вакханалии и коррупции, которая происходит среди государственных лесных предприятий, в частности в Попельнянском лесхозе. Я буду инициировать, господин Президент, аудит всех лесных хозяйств, а информацию о возможной коррупции в Попельнянском лесном хозяйстве я обязательно передам в правоохранительные органы ", - сказал Бунечко.

В этом контекстви он сообщил, что коррупционные связи на местах не дали в свое время возможности председателю СБУ Валентину Наливайченко сменить пять начальников райуправлений СБУ в Ривненской и Житомирской областях.

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"Об уровне коррупции на местах именно в янтарной отрасли свидетельствует тот факт, что в 2014 году на тот момент председатель Службы безопасности Украины (Валентин) Наливайченко не смог сменить начальников районных управлений (СБУ) Сарненского, Дубровицкого, Коростышевского, Коростенского и Кузнецовского райотделов. Председатель службы безопасности уволил их приказом одним днем, а на следующий день по указанию Администрации (на тот момент) Президента люди были возвращены на место. Это уровень коррупции в лесном хозяйстве, в добыче янтаря ", - заявил Бунечко.

Как известно, Валентин Наливайченко возглавлял СБУ с 24 февраля 2014 года до 18 июня 2015 года.

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Владимир Зеленский, Житомирская ОГА, Виталий Бунечко.
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