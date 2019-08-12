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На Донбассе заметили новые виды российской техники

На Донбассе заметили новые виды российской техники
15:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твитер

Новости Украины:Дрон ОБСЕ обнаружил новое вооружение боевиков способное выдержать ядерный удар.

На Донбассе зафиксировано присутствие нового типа российской военной техники, которая используется при наступлении и имеет защиту экипажа на случай ядерного удара.

Об этом сообщает международная разведывательная сообщество InformNapalm.

"7 августа 2019 года был опубликован очередной отчет СММ ОБСЕ, который содержит информацию, поступившую по состоянию на 6 августа 2019 года. В отчете сказано, что БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил 1 инженерную машину разграждения (ИМР-3) и 14 БМП-1 вблизи н. п. Круглик (65 км юго-западнее Луганска)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в 2017 году на сайте российской ТРК "Звезда" вышла статья, в которой ИМР-3 назвали российским "терминатором", которому якобы нет равных при наступлении, а экипаж машины защищен даже в случае техногенной катастрофы.

ИМР-3 поступила на вооружение ВС РФ в 1999 году. Серийное производство было организовано на ОАО «НПК "Уралвагонзавод" (г. Нижний Тагил).

"ИМР-3 создана на базе танка Т-90, предназначена для обеспечения продвижения войск и выполнения инженерных работ в зонах с высокими уровнями радиоактивного заражения местности", - информирует сообщество.

Как уточняется, экипаж, узлы и агрегаты внутри машины защищает система, которая в 6 раз ослабляет проникающую радиацию ядерного взрыва и в 120 раз - гамма-излучение радиоактивно зараженной местности.

В систему жизнеобеспечения экипажа входят устройства кипячения воды и разогрева пищи, а также сбора и хранения отходов жизнедеятельности, что позволяет выполнять боевые задачи, не выходя из машины в течение трех суток. Также машина имеет возможность самоокапывання, время которого составляет 12-30 минут, отмечают волонтеры сообщества.

По их данным, машина имеет ножевой путевой минный трал с электромагнитной приставкой, который позволяет ИМР-3 самостоятельно преодолевать минные поля с противогусеничными или противодонными минами, оснащенными контактными или неконтактными магнитными взрывателями.

Отмечается, что дистанционно управляемая зенитно-пулеметная установка калибра 12,7 мм, смонтированная на башне, которая защищает экипаж от нападения с воздуха, ведет борьбу с легкобронированными наземными целями и живой силой противника. Также в машине есть термодымовая аппаратура для постановки дымовой завесы.

СММ ОБСЕ на Донбассе вновь зафиксировала, что "они там есть"

"Инженерная машина разграждения ИМР-3 - это относительно новый тип техники, который стоит на вооружении ВС РФ с 1999 года. На вооружении ВС Украины он никогда не находился, поэтому это очередной признак поставки вооружения и военной техники Российской Федерации в зону боевых действий на Донбассе", - заключают волонтеры.

По данным InformNapalm, всего на Донбассе зафиксировано уже более 50 типов вооружения и техники РФ, которая не могла стать трофейной и является прямым доказательством участия РФ в войне против Украины.

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Россия, ОБСЕ, РФ, Донбасс, ВСУ, ООС.
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