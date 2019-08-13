Скачать
Вторник, 13.08.2019
Дело Курченко: на допрос в ГПУ пришел только экс-замглавы Администрации Президента
Дело Курченко: на допрос в ГПУ пришел только экс-замглавы Администрации Президента
Зеленский изменил указ о дипломатических паспортах
Зеленский изменил указ о дипломатических паспортах
Джошуа и Руис подписали контракт на бой
Джошуа и Руис подписали контракт на бой
В человеческом микробиоме обнаружено более 4 тыс. новых белковых семейств
В человеческом микробиоме обнаружено более 4 тыс. новых белковых семейств

Полиция ищет взрывчатку в харьковском аэропорту

Полиция ищет взрывчатку в харьковском аэропорту
00:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Так же полиция ищет взрывчатку в ТЦ, медучреждениях и жилых домах.

Полиция проверяет поступившую на электронную почту информацию о минировании 52 объектов в Харькове, включая аэропорт и множество жилых домов и торговых центров.

"Сообщение о закладке взрывчатки в помещениях 21 жилого дома, 22 торговых центров, 8 медицинских учреждений и аэропорта поступило на электронную почту полиции. По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Полиция, Взрывчатка, ТЦ, Жилые дома, Харьковский аэропорт, Медучреждения.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Душевные поздравления с Днем рождения на 12 августа
02 Гороскоп на завтра, 12 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Лунный календарь на Август 2019 года
04 Гороскоп на сегодня, 12 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Верховный суд дважды отказал Коровченко в удовлетворении исков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский уволил семерых глав РГА на Донетчине
Зеленский уволил семерых глав РГА на Донетчине
Трубаров просит сменить главу ОПЗ
Трубаров просит сменить главу ОПЗ
День в ООС: еще один украинский военнослужащий ранен вследствие обстрелов
День в ООС: еще один украинский военнослужащий ранен
Обогнал &quot;Холодное сердце&quot;: &quot;Король Лев&quot; стал самым кассовым анимационным фильмом
Обогнал "Холодное сердце": "Король Лев" стал самым кассовым анимационным фильмом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь