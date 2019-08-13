В Одесской области в квартире обнаружены двое убитых мужчин

Новости Украины:Соседи ощутили в подъезде сильный трупный запах и заявили в полицию.

В городе Черноморске Одесской области в одной из квартир многоэтажного дома обнаружены двое убитых мужчин.

В Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, 11 августа в правоохранительные органы обратились жильцы дома №43, расположенном на проспекте Мира. Люди сообщили, что ощущают в подъезде сильный запах, похожий на трупный.

Как отмечается, что в присутствии прибывших на место происшествия полицейских вскрыли входную дверь. В квартире обнаружили двоих мужчин в возрасте до 35 лет со следами насильственной смерти.

Впоследствии выяснилось, что один из погибших – хозяин квартиры, другой – также местный житель, который, как предполагается, пришел в гости.

По предварительным данным, мужчины умерли неделю назад. По факту открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства гибели обоих мужчин.