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В Одесской области в квартире обнаружены двое убитых мужчин

В Одесской области в квартире обнаружены двое убитых мужчин
01:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Соседи ощутили в подъезде сильный трупный запах и заявили в полицию.

В городе Черноморске Одесской области в одной из квартир многоэтажного дома обнаружены двое убитых мужчин.

В Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, 11 августа в правоохранительные органы обратились жильцы дома №43, расположенном на проспекте Мира. Люди сообщили, что ощущают в подъезде сильный запах, похожий на трупный.

Как отмечается, что в присутствии прибывших на место происшествия полицейских вскрыли входную дверь. В квартире обнаружили двоих мужчин в возрасте до 35 лет со следами насильственной смерти.

Впоследствии выяснилось, что один из погибших – хозяин квартиры, другой – также местный житель, который, как предполагается, пришел в гости.

По предварительным данным, мужчины умерли неделю назад. По факту открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства гибели обоих мужчин.

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Полиция, Одесская область, Черноморск, Убитые мужчины.
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