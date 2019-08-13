Чиновника Госпродпотребслужбы поймали на взятке

Новости Украины:Чиновник требовал 13 тис. гривень за выдачу документов предпринимателю.

Главного специалиста Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области разоблачено на взятке. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.

"Военная прокуратура Криворожского гарнизона Южного региона Украины, в рамках осуществления процессуального руководства в уголовном производстве, при оперативном сопровождении работников Управления защиты экономики в Днепропетровской области ДЗЭ Нацполиции Украины, задокументировала факт получения неправомерной выгоды главным специалистом Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Днепропетровской области", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, за выдачу разрешительных документов физическому лицу-предпринимателю чиновник Держпродспоживслужбы требовал неправомерную выгоду в сумме 13 тыс. гривень.

При получении указанной суммы взятки, 12 августа, главного специалиста задержали правоохранители.

Сегодня следователи и прокуроры проводят первоочередные следственные действия.

Военная прокуратура готовит задержанному сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, а также обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Напомним, в Запорожье подполковник налоговой милиции попался на взятке в 300 тысяч гривень.