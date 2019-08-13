Группу контрабандистов задержали на Буковине

Новости Украины:Скрываясь от погони, контрабандисты бросили товар на 400 тис. гривень.

В Черновицкой области пограничники разоблачили группу лиц, которая пыталась незаконно нарушить границу и доставить партию контрабандных сигарет. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Черновицкого пограничного отряда.

Группа молодых людей с пакетами за спиной пыталась нарушить границу с Румынией. Чтобы не допустить нарушения границы, пограничники подавали голосовые команды и несколько раз выстрелили из оружия.

Молодые люди прибегли к бегству и бросили товар - 14,5 тисячы пачек сигарет. По предварительной оценке, потери товара контрабандистами оцениваются в более 400 тысяч гривен.

Напомним, в Харьковской области предупредили контрабандную переправку больше двух тонн товаров народного потребления в Россию.