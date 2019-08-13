СБУ задержала российского "разведчика"

Новости Украины:Пенсионер собирал разведанные и передавал их сотруднику генконсульства РФ во Львове.

Во Львовской области контрразведчики разоблачили местного жителя, который выполнял разведзадание спецслужб Российской Федерации. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Оперативники СБУ установили, что военный пенсионер, руководитель одной из общественных организаций, был завербован спецслужбами РФ в 2014 году. По заданию российских кураторов он собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях, подразделениях ВСУ, специальных и правоохранительных органах, иностранных военных инструкторов в западном регионе страны.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что собранные данные мужчина передавал российскому разведчику, который "работал" под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ во Львове.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Материалы дела направлены в суд.

За деятельность несовместимую со статусом консульского должностного лица МИД Украины объявило дипломата-шпиона "persona non grata". Он уже покинул территорию Украины.

Напомним, разоблачили бывшего правоохранителя, который действовал в интересах спецслужб РФ.