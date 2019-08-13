СБУ обнаружили нелегальные поставки военного оборудования за границу

Новости Украины:В Николаеве сотрудники СБУ предотвратили вывоз газотурбинного оборудования украденного с завода "Заря"-"Машпроект".

В Николаеве правоохранители блокировали похищения с завода "Заря"-"Машпроект" с последующей поставкой за границу газотурбинного оборудования военного и двойного назначения. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным спецслужбы, местный предприниматель в сговоре с бывшими работниками государственного предприятия наладил поставку оборудования заказчикам в странах Восточной Азии.

В результате обысков по месту жительства фигуранта производства и в арендованном им складском помещении правоохранители изъяли значительное количество ремонтного газотурбинного оборудования. В частности, жарочные трубы, турбинные лопатки, составляющие топливной аппаратуры газотурбинных двигателей, используемых при техническом обслуживании и капитальном ремонте газотурбинных агрегатов на кораблях Военно-морских сил и газоперекачивающих объектах.

Правоохранители обнаружили также оригиналы и копии эксплуатационной и конструкторской документации на продукцию государственного предприятия, которое поставляли на заказ иностранных партнеров. Стоимость изъятого имущества, по предварительной оценке, составляет около семи миллионов гривен.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 333 (Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.