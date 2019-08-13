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В Радивилове подростки получили ожоги из-за взрыва петарды в канализации

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В Радивилове подростки получили ожоги из-за взрыва петарды в канализации
14:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото:нацполиция

Новости Украины:Дети госпитализированы после взрыва петарды, которую они бросили в отверстие закрытого канализационного люка.

В городе Радивилов Ривненской области трое подростков получили ожоги из-за взрыва петарды, которую один из них бросил через вентиляционное отверстие закрытого канализационного люка, который закрывал подземные газовые коммуникации.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ривненской области, информация о полученных телесных повреждениях тремя несовершеннолетними жителями города Радивилов к правоохранителям поступила около 15.00 12 августа.

Следственно-оперативная группа предварительно выяснила, что на улице Парковая 15-летний парень, ученик местной школы, бросил петарду через вентиляционное отверстие закрытого канализационного люка, закрывавшего подземные газовые коммуникации.

"В результате взрыва трое участников происшествия, в числе которых и девятилетний мальчик, получили термические ожоги тела", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 14- и 15-летнего подростков доставили в ожоговое отделение Ривненской областной больницы, а девятилетнего - госпитализировали с ожогами конечностей ног в местное медучреждение. Их жизни ничего не угрожает. "На место происшествия выезжали работники местного газового участка, которые никаких утечек газа не обнаружили. Как свидетельствуют результаты осмотра, взрыв произошел из-за природных изменений среды, в которой накопилась газовоздушная смесь", - отмечает пресс-служба полиции.

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В рамках досудебного расследования, начатого по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины, следователи Радивиловского отделения полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе происхождение пиротехнического изделия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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Ривненская область, Взрывы, Радивилов, Нацполиция.
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