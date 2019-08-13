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Полицейский после извинений в СМС застрелился в аэропорту "Днепр"

Полицейский после извинений в СМС застрелился в аэропорту "Днепр"
15:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Полицейский после отправки СМС знакомой выстрелил себе в голову в аэропорту "Днепр".

Сотрудник Национальной полиции покончил с собой в отделении полиции в аэропорту "Днепр".

Информацию корреспонденту подтвердили в отделе коммуникации ГУ НП в Днепропетровской области.

"Во время несения им службы, запершись в комнате отдыха, полицейский выстрелил себе в голову из табельного пистолета", - подтвердили в полиции.

Там отметили, что мужчине был 41 год.

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Отдельные СМИ сообщили, что погибший отправил прощальное SMS своей знакомой, а также оставил записку, в которой просит прощения.

В полиции этот факт не комментируют, ссылаясь на то, что семья просила не беспокоить.

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Начато досудебное расследование. Полиция устанавливает мотивы поступка.

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Убийство, Днепр, Стрельба, Самоубийство, Нацполиция, Аэропорт «Днепр».
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