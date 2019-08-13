Полицейский после извинений в СМС застрелился в аэропорту "Днепр"

Сотрудник Национальной полиции покончил с собой в отделении полиции в аэропорту "Днепр".
Информацию корреспонденту подтвердили в отделе коммуникации ГУ НП в Днепропетровской области.
"Во время несения им службы, запершись в комнате отдыха, полицейский выстрелил себе в голову из табельного пистолета", - подтвердили в полиции.
Там отметили, что мужчине был 41 год.
Отдельные СМИ сообщили, что погибший отправил прощальное SMS своей знакомой, а также оставил записку, в которой просит прощения.
В полиции этот факт не комментируют, ссылаясь на то, что семья просила не беспокоить.
Начато досудебное расследование. Полиция устанавливает мотивы поступка.