Град размером с куриное яйцо атакует Черновицкую область

Новости Украины:Град побил лобовое стекло автомобиля, побил стекла жилых домов, а также повредил кровельное покрытие ряда зданий города.

Черновицкой области в результате сильных дождей с градом повреждены крыши домов, транспортные средства, а также огородина жителей районного центра Сторожинец.

Сильный дождь с градом начался сегодня примерно в 19.00 и длился около 40 минут.

По сообщению местных жителей, град размером с куриное яйцо побил лобовое стекло автомобиля, побил стекла жилых домов, а также повредил кровельное покрытие ряда зданий города.

Также жители города жалуются, что в результате непогоды пострадал урожай помидоров и груш.

Кроме того, в центре Сторожинца непогода повредила светофоры.

В то же время в Черновцах в результате ливня частично затопило улицу Главную в районе областной типографии.