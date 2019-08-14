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Работникам "Донрыбкомбината" выплатили более 2,5 млн грн долга

Работникам "Донрыбкомбината" выплатили более 2,5 млн грн долга
00:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Работникам "Донрыбкомбината" в Донецкой области погасили задолженность по зарплате.

В Донецкой области прокуратура добилась выплаты задолженности по заработной плате в сумме более 2,5 млн грн работникам «Донрыбкомбината» Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

«При принципиальной позиции Славянской местной прокуратуры относительно выявления в деятельности субъектов хозяйствования нарушений действующего законодательства Украины об оплате труда, при рассмотрении Славянским горрайонным судом уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 175 (невыплата заработной платы) УК Украины, обвиняемым — руководителем Частного акционерного общества «Донрыбкомбинат» выплачена своим работникам задолженность по выплате заработной платы в сумме более 2,5 млн грн», - говорится в сообщении.

Так, прокуратурой установлено, что в период с июля по декабрь 2018 года при наличии поступлений на текущие счета и в кассу предприятия денежных средств на общую сумму более 11 млн грн по состоянию на февраль 2019 года руководителем умышленно не выплачена зарплата работникам на общую сумму 2,5 млн грн. При этом на налоги и другие обязательные платежи свободные средства использовались.

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Сейчас, в связи с добровольной уплатой задолженности в полном объеме, уголовное производство в отношении руководителя «Донрыбкомбината» закрыто.

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Донецкая область, Долги, Работники, Донрыбкомбинат.
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