Бунечко хочет перестроить работу житомирской ОГА

Об этом он заявил на своем первом совещании с руководителями департаментов и управлений ОГА.
«Уверен в плодотворном сотрудничестве и рассчитываю на поддержку областного совета. Будем перестраивать работу областной администрации, как того требует время и руководство государства», - заявил Бунечко.
Глава области подчеркнул, что он открыт для общения.
Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский представил нового главу Житомирской ОГА 12 августа в Олевске, где провел совещание, на котором речь шла о незаконной добыче янтаря.
Бунечко сразу заявил, что будет инициировать проведение аудита лесхозов области с целью выявления коррупции.