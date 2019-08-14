Бунечко хочет перестроить работу житомирской ОГА

Новости Украины:Новый председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко заявил о намерении перестроить работу областной государственной администрации.

Об этом он заявил на своем первом совещании с руководителями департаментов и управлений ОГА.

«Уверен в плодотворном сотрудничестве и рассчитываю на поддержку областного совета. Будем перестраивать работу областной администрации, как того требует время и руководство государства», - заявил Бунечко.

Глава области подчеркнул, что он открыт для общения.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский представил нового главу Житомирской ОГА 12 августа в Олевске, где провел совещание, на котором речь шла о незаконной добыче янтаря.

Бунечко сразу заявил, что будет инициировать проведение аудита лесхозов области с целью выявления коррупции.