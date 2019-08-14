Ливни и грозы: синоптики обещают украинцам "сезон дождей"

Новости Украины:Прогноз погоды в Украине на 14-15 августа.

В среду, 14 августа в западных и северных областях прогнозируют грозовые дожди, местами град и шквалы 15-20 м/с, на западе страны значительные дожди, в отдельных районах шквалы 25-28 м/с. В четверг, 15 августа, в Карпатском регионе, северных и центральных областях местами пройдет кратковременный дождь, гроза. На остальной территории осадков не ожидается. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью составит 15-20°, днем 26-31°, местами 33-35°; в западных, 15 августа и в северных областях ночью будет 11-16°, днем 20-25°.

В Киеве и области 14 августа пройдут грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, 15 августа местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура 14 августа составит ночью 19-21°, днем 30-32°.

Прогноз погоды на 14 августа

Напомним, в августе и сентябре 2019 года в Одесской области на юге Украины ожидается "бархатный сезон" – погода будет благоприятствовать отдыху на море, сообщили синоптики.

По их словам, температура в конце лета и начале осени будет комфортной – тепло, но не слишком жарко.

"Но +35 или больше – такого уже в августе месяце не просчитывается", – добавили синоптики.

"Сентябрь – можно еще отдыхать. По югу еще в сентябре будет хорошая погода", – заверили синоптики.

Прогноз погоды на 15 августа

15 августа в западных областях, Житомирской, местами в Винницкой и Киевской областях ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами шквальный ветер 15-20 м/с, в Карпатском регионе местами сильные дожди.