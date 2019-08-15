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На Закарпатье СБУ разоблачила схему контрабандного вывоза леса за рубеж

На Закарпатье СБУ разоблачила схему контрабандного вывоза леса за рубеж
08:04 Сегодня Телеграф Фото: СБУ

Новости Украины:Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках борьбы с контрабандой разоблачили в Закарпатской области схему незаконной переправки лесоматериалов за границу.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

“Оперативники спецслужбы установили, что представители коммерческой структуры наладили противоправный механизм вывоза древесины с территории нашего государства. Для таможенного оформления продукции дельцы предоставляли сертификаты о происхождении древесины с неправдивой информацией о его количестве и качестве”, - говорится в сообщении.

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В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 201-1 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, правоохранители задержали грузовик с партией контрабандного сырья во время попытки пересечь таможенную границу по фиктивным документам. Стоимость обнаруженного товара составляет почти 138 тысяч гривен.

Продолжаются следственные действия.

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СБУ, Служба безопасности Украины, Контрабанда лесоматериалов.
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