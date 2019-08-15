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На Львовщине змеи покусали четверых человек

На Львовщине змеи покусали четверых человек
09:56 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Двое пострадавших находятся в реанимации в состоянии средней тяжести.

В Сколевском районе Львовской области за сутки 13 августа в центральную районную больницу в результате укуса змей попали 4 человека. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В частности, в реанимационное отделение с диагнозом – укус змеи правого голенно-ступневого сустава, поступил житель с. Головецкое Сколевского района, 1961 года рождения.

В реанимационное отделение в состоянии средней степени тяжести также госпитализирована жительница с. Довжки Сколевского района, 1963 года рождения. Диагноз – укус змеи среднего пальца правой кисти рук. Еще одна женщина 1975 года рождения, жительница с. Кривое Сколевского района, попала в больницу с укусом змеи указательного пальца правой руки. Она сейчас находится в состоянии средней тяжести.

Укус змеи: что нужно сделать первым делом

Мужчина 1959 года рождения родом из поселка Славское Сколевского района госпитализирован в больницу с укусом змеи правой голени. 

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яд, Львовщина, Змея, Укус змеи.
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