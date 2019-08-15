МККК отправил на Донбасс 13 грузовиков с гуманитарной помощью

Новости Украины:Международный комитет Красного Креста направил на Донбасс более 200 тонн продуктов, лекарств и стройматериалов.

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой области 13 грузовиков с гуманитарной помощью (общий вес более 200 тонн), сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовали 13 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлены продуктовые наборы, лекарственные средства и строительные материалы", – говорится в сообщении пресс-службы в четверг.

В целом оформлен гуманитарный груз весом 211,15 тонны.