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Четверг, 15.08.2019
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Воровство на железной дороге задержало 20 поездов

Воровство на железной дороге задержало 20 поездов
14:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины:Кража реле и трансформаторов привела к задержке движения 20 поездов на Днепропетровщине.

Двадцать поездов, в том числе десять пассажирских, отклонились от графика ночью в Днепропетровской области в связи с кражей путевых реле и трансформаторов, сообщила пресс-служба АО "Укрзализныця".

Так, ночью на перегоне Воскобойня – Верхнеднепровск злоумышленники взломали релейный шкаф и разворовали оборудование, обеспечивающее работу светофора. В результате кражи произошел сбой в движении поездов - от графика отклонились 9 поездов, из них 4 - пассажирских. Кроме того, на перегоне Сухачевка - Запорожье-Каменское неизвестные вскрыли три трансформаторные коробки, впоследствии более чем час задержались 11 поездов, из них 6 - пассажирских.

УЗ просит у власти возмещения убытков во избежание катастроф

В "Укрзализныце" проинформировали, что всего за семь месяцев 2019 года на железной дороге зафиксировано 515 случаев умышленного повреждения и хищения средств безопасности, сигнализации и связи на общую сумму 11,4 млн грн.

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Все по теме:

Укрзализныця, Железная дорога, Днепропетровская область, Поезда, УЗ, Реле, Путевые реле.
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