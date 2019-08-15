В Киеве изменили подход к ликвидации ям после аварий на сетях

Новости Украины:Отдельное подразделение в структуре "Киевтеплоэнерго" будет заниматься ликвидацией последствий работ после аварий на сетях.

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" создало техническое подразделение, которое будет заниматься асфальтированием дворов после ликвидации аварий на сетях.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской госадминистрации.

Отмечается, что для этого подразделения приобретена новая техника для восстановления асфальта. В целом это шесть новых единиц спецтехники: термобункер (предназначен для перевозки асфальта и асфальтобетонной смеси), самосвал (предназначен для перевозки песка, щебня, асфальта и бетонной крошки), каток и платформа для его перевозки, а также два спецавтомобиля Ford Transit (многофункциональный автомобиль для перевозки персонала службы по асфальтированию и оборудования).

"Таким образом, на предприятии создан техническое подразделение, которое позволит почти вдвое увеличить объемы асфальтирования дворов после аварий", - заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев во время осмотра новой техники предприятия, которая была представлена представителям СМИ.

По его словам, наличие собственного подразделения для асфальтирования значительно снизит затраты по сравнению с тем, когда предприятие каждый раз нанимает подрядные организации на отдельные небольшие участки.

По данным КГГА, всего с начала текущего года "Киевтеплоэнерго" приобрело 48 единиц новой техники: аварийки, авто для бригад оперативного реагирования и др. "Учитывая новую технику и дополнительные бригады, которые сейчас планируют привлечь в КТЭ, темпы восстановления дворов после аварий увеличатся вдвое. За месяц планируют ремонтировать более тысячи квадратных метров дворов", - сказал Пантелеев.