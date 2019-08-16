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Постпред президента в АРК: Украине придется принять законопроект о защите политзаключенных

Постпред президента в АРК: Украине придется принять законопроект о защите политзаключенных
00:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Представитель Президента в АР Крым также подчеркнул, что Украине нужен закон о защите политзаключенных.

Украине нужен закон о защите лиц, которые незаконно лишены свободы по политическим соображениям, и институт, который будет заниматься защитой и освобождением политзаключенных – пленников Кремля.

Об этом на пресс-конференции в Херсоне, которая состоялась в рамках проекта "Узники Кремля", заявил постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

"Украине придется принять законопроект, чтобы был закон о защите лиц, которые незаконно лишены свободы по политическим соображениям. Представляется, что тот законопроект, который был принят в парламенте в первом чтении... его стоит доработать или внести альтернативный законопроект. Я думаю, что это будет сделано, потому что все понимают важность этого вопроса, важность реагирования государства на вызовы, которые мы имеем сегодня", - отметил Кориневич.

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Также, по его словам, необходимо вернуться к вопросу создания института, который будет заниматься защитой и освобождением политзаключенных – пленников РФ.

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Политзаключенные, Оккупированный Крым, Антон Кориневич.
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