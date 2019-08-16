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СМИ: Судно MRIYA, ранее задержанное СБУ, вышло в международные воды

СМИ: Судно MRIYA, ранее задержанное СБУ, вышло в международные воды
00:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Судно, подозреваемое в контрабанде топлива для флота РФ, вышло в нейтральные воды.

Судно MRIYA, которое подозревают в перевозке топлива для Черноморского флота РФ, вышло в нейтральные воды Черного моря. Ранее судно отказался арестовать Херсонский горсуд.

Об этом сообщает Центр журналистских расследований.

Согласно данным MarineTraffic, судно Mriya (Vilga), покинуло порт в Херсоне, взяв курс на Одессу, а потом вышло в нейтральные воды Черного моря.

Как сообщалось, 10 августа в порту Херсона украинские правоохранители проводили обыск на судне MRIYA, которое в нарушение закона заходило в закрытые порты оккупированного Крыма, и подозревается в контрабанде нефтепродуктов, в частности, в перевозке топлива для Черноморского флота РФ.

13 августа Херсонский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства об аресте судна MRIYA. 14 августа прокуратура АРК обжаловала это решение.

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В СБУ заявили, что "дело на контроле".

Танкер MRIYA находится в составленном Мониторинговой группой фонда "Майдана иностранных дел" и портала BSNews "черном списке" морских судов, которые после оккупации Крыма Россией посещали закрытые Украиной порты оккупированного Крыма. Согласно их базы данных, в 2015 году судно, тогда под названием VILGA (флаг России, ИМО: 9109811), трижды заходило в порт Севастополя для доставки нефтепродуктов на главную нефтебазу Черноморского флота РФ в Сухарной балке: 11 мая, 1 июня и 26 июня.

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Россия, Контрабанда, Херсон, Судно, Мрия.
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