В ОРДЛО уже раздали более 25 тысяч паспортов РФ

Новости Украины:Оккупанты уже раздали свое гражданство 25 тыс. человек в ОРДЛО.

В Министерство внутренних дел Российской Федерации свыше 60 тыс. жителей ОРДЛО подали заявки на получение российского гражданства, получили его уже более 25 тыс.

Об этом заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, передает информагентство ТАСС.

"На сегодня жители оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей подали более 60 тыс. заявлений на получение российских паспортов", - отметила чиновница российского ведомства.

По её словам, из указанных граждан гражданство РФ получили уже свыше 25 тыс. лиц.

Казакова также добавила, что в МВД России намерены увеличить штатную численность миграционных подразделений "из-за наплыва желающих получить российское гражданство".

Как известно, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому упрощается процедура получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. С 3 мая ответственные органы РФ начали принимать соответствующие заявления.