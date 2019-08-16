Боевики 12 раз нарушили "режим тишины" на Донбассе

Новости Украины:В штабе Объединенных сил Украины сообщили о 12 обстрелах 15 августа на Донбассе, погибших нету.

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 12 раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военнослужащие при этом не пострадали.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"15 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники двенадцать раз нарушили режим прекращения огня... За прошедшие сутки потерь с нашей стороны через вражеские обстрелы не было", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в пятницу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 9 обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Гнутово – из станкового противотанкового гранатомета, дважды вблизи Павлополя - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, дважды в районе Пищевика - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Водяного – из ручного противотанкового гранатомета, неподалеку Опытно - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку Лебединского - из автоматического гранатомета, вблизи Авдеевки - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрелы позиций Объединенных сил. В частности, дважды вблизи Южного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток противник, в общем, соблюдает режим прекращения огня", - добавили в штабе.