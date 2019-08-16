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Отчет СММ ОБСЕ: Россия "пригнала" запрещенное вооружение на Донбасс
Отчет СММ ОБСЕ: Россия "пригнала" запрещенное вооружение на Донбасс
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Отчет СММ ОБСЕ: Россия "пригнала" запрещенное вооружение на Донбасс

Отчет СММ ОБСЕ: Россия "пригнала" запрещенное вооружение на Донбасс
10:15 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:СММ ОБСЕ вновь зафиксировала размещение оккупантами гаубиц, противотанковых орудий, "Градов" и танков на Донбассе.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что снова зафиксировали размещение российскими оккупантами запрещенного тяжелого вооружения, и в частности гаубиц, противотанковых орудий, "Градов" и танков на Донбассе.

Как сообщается в отчете миссии, опубликованном на сайте ОБСЕ, миссия продолжила мониторить отвод вооружения, предусмотренный Минским меморандумом, а также комплексом мероприятий по выполнению Минских соглашений и дополнением к нему по отводу танков с вооружением калибра до 100 мм.

В частности, в не подконтрольных правительству Украины районах было зафиксировано вооружение, которое размещено с нарушением определенных линий для его отвода.

Так, 12 августа беспилотный летательный аппарат СММ малого радиуса действия обнаружил 4 буксируемые гаубицы (Д-30 "Лягушка", 122 мм) и 2 самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм) неподалеку от населенного пункта Белое (22 км к западу от Луганска).

Также 13 августа беспилотник СММ малого радиуса действия обнаружил 2 противотанковых орудия (МТ-12 "Рапира", 100 мм) вблизи железнодорожной станции в населенном пункте Дебальцево (58 км северо-восточнее Донецка).

Оккупанты 13 августа дважды не пропустили наблюдателей ОБСЕ

Кроме того, 14 августа СММ зафиксировала 4 реактивные системы залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) возле населенного пункта Новоамвросиевское (56 км к востоку от Донецка).

Отдельно сказано, что на основе доступных СММ данных воздушного наблюдения 11 августа выявлено наличие 22 танков на полигоне возле населенного пункта Круглик (31 км юго-западнее Луганска) и 5 танков на полигоне возле населенного пункта Шимшиновка (27 км юго-западнее Луганска).

СММ ОБСЕ на Донбассе вновь зафиксировала, что "они там есть"

Также 14 августа беспилотник СММ дальнего радиуса действия обнаружил 7 танков (неустановленного типа), заезжавших на полигон вблизи Круглика.

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Наблюдатели, Донбасс, СММ ОБСЕ, Грады, ООС.
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