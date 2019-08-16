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Женщина на Прикарпатье ушла в лес за ягодами и не вернулась

Женщина на Прикарпатье ушла в лес за ягодами и не вернулась
10:26 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Женщина в лесу Прикарпатья пропала без вести, спасатели проводят поиски.

Во время сбора ягод в лесу на Прикарпатье накануне заблудилась женщина, ее не смогли найти до утра пятницы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

"15 августа в 23:00... поступило сообщение о том, что во время сбора ягод в лесном массиве вблизи села Княжолука Долинского района заблудилась гражданка, 1963 г.р., жительница села Гошев Долинского района и самостоятельно не может выйти из лесного массива. Потерпевшая сообщила заявителя, что в мобильном телефоне разрядилась батарея, указать ориентировочное местонахождение не смогла", - указали в управлении.

Для оказания помощи пострадавшей в 23:55 выехали спасатели.

"По состоянию на 5:00 16 августа гражданку не нашли, поисково-спасательные работы продолжаются", - добавили в подразделении ОГА.

Для поисков отправили спасателей и кинологов с собаками.

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Прикарпатье, Лес, Ивано-Франковская ОГА, Заблудилась.
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