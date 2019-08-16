Скачать
Пятница, 16.08.2019
Отчет СММ ОБСЕ: Россия "пригнала" запрещенное вооружение на Донбасс
Отчет СММ ОБСЕ: Россия "пригнала" запрещенное вооружение на Донбасс
Жена Атамбаева заявила об открытом деле против нее
Жена Атамбаева заявила об открытом деле против нее
Официально: названы дата и место дебюта Усика в хэвивейте
Официально: названы дата и место дебюта Усика в хэвивейте
Яблочный Спас 2019: почему нельзя есть яблоки до этого дня
Яблочный Спас 2019: почему нельзя есть яблоки до этого дня

Депутаты Одесского облсовета подрались на заседании (Видео)

Депутаты Одесского облсовета подрались на заседании (Видео)
12:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Одесский облсовет

Новости Украины:Массовая драка произошла на сессии Одесской облсовета между депутатами "Оппозиционного блока" и "БПП".

Внеочередная 24 сессия Одесского облсовета седьмого созыва, на которой последний раз председательствует Анатолий Урбанский, началась дракой.

Как сообщает корреспондент, участниками драки стали группы депутатов - представителей фракций "Оппозиционного блока" и "БПП" Солидарность "- по обвинению в сговоре при формировании нового руководства облсовета.

Урбанский, который избран нардепом от 143-го Измаильского избирательного округа, вызвал в зал заседаний полицию. После этого вместе с руководителями фракций вышел в кабинет №301 для политических консультаций.

Перед открытым противостоянием представителей двух политсил на сессии успел выступить заместитель председателя облгосадминистрации - член облсовета Виталий Свичинский.

"Мне обидно и противно, что некоторые члены фракций "БПП "Солидарность" выразили готовность накануне сессии объединиться в областном совете с "Оппозиционным блоком - За жизнь". Хотя уверяли, что ни в коем случае этого не будет. Позор тем, кто это делает! Я знаю, что при подготовке сессии были собраны соответствующие подписи за отставку нынешних заместителей председателя облсовета (представитель ВО "Батькивщина" Олег Радковский и представитель фракции "Наш край" Юрий Димчогло - ред.). Есть много депутатов в этом зале, которые не согласны с кулуарными договоренностями. А на улице стоят сотни людей, которые точно не поддерживают таких рокировок власти. Мы слышали также заявления со стороны функционеров ОПЗЖ, что они ни в коем случае не вступят в любые союзы с проукраинскими силами. Хотя сегодня видим, что это тоже вынесено за скобки ", - отметил Свичинский.

Он напомнил с трибуны сессии членам фракции "БПП" Солидарность ", что многие из них пришли в облсовет как представители проукраинских сил. И подчеркнул, что как один из участников одесского евромайдана сделает все вместе со своими соратниками, чтобы не допустить реванша пророссийских сил в Одесской облсовете.

Однако продолжить работу сессии, за повестку дня которой проголосовали 54 из 84 членов облсовета, не удалось.

Урбанский объявил перерыв для политических консультаций, для участия в которых пригласил в кабинет №301 своих заместителей и председателей фракций.

Нужно отметить, что якобы в ходе ночных договоренностей перед внеочередной сессией облсовета, на которой Урбанский слагает свои полномочия председателя, решено обеспечить голосование членами фракций "БПП" Солидарность "и ОПЗЖ за то, чтобы привести к руководству облсовета Юрия Басюка (председатель) и депутатов от ОПЗЖ Виталия Саутенкова и от "Возрождения" Игоря Недозимованного.

После перерыва один из заместителей председателя облсовета сделал заявление о блокировании работы сессии в случае нарушения регламента облсовета.

Попытка Урбанского отправить в отставку Радковского и Димчогло путем голосования за досрочное прекращение полномочий не увенчалась успехом - не хватило голосов депутатов.

Сессия областного совета продолжается.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Одесса, Драка, Депутаты, Одесский облсовет, Анатолий Урбанский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 16 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Гороскоп на завтра, 16 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Заря 1:0 ЦСКА София: события матча
04 Google представила крупное обновление Chrome OS
05 Подготовительная группа вновь соберется во вторник
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Главе Еврокомиссии в Германии устроили &quot;огненные&quot; проводы (Фото)
Главе ЕК в Германии устроили "огненные" проводы
В СНБО обсудили реформирование в сфере госбезопасности
В СНБО обсудили реформирование в сфере госбезопасности
Серию вспышек АЧС зафиксировали в Сербии
Серию вспышек АЧС зафиксировали в Сербии
Инсайдер рассказал, как общаются между собой принц Джордж и принцесса Шарлотта
Инсайдер рассказал, как общаются между собой принц Джордж и принцесса Шарлотта
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь