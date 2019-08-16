Крымские татары планируют построить новую мечеть в Киеве

Новости Украины:Новая мечеть будет находиться возле ТРЦ Ocean Plaza.

В Киеве крымские татары планируют построить новую мечеть.

Об этом рассказал лидер крымских татар, народный депутат Украины Мустафа Джемилев изданию ”Сегодня”.

По словам Джемилева, мечеть может появиться в Печерском районе столицы.

”Мы уже работаем над проектом и эскизам новой мечети. До этого долго искали землю - свободных участков в Киеве нет. В итоге нам ее подарил известный украинский бизнесмен. Это участок недалеко от ТРЦ Ocean Plaza», - сказал Джемилев.

Он отметил, что пока окончательно не решено, каким будет здание.

«Мы хотели построить его большим, на 7-8 тысяч человек, но сейчас обсуждается мечеть на 3 тысячи верующих. Когда будет доработан и утвержден проект, мы хотим пригласить на закладку первого камня президентов Украины и Турции, мечеть будет строиться на средства Турецкой республики”, - отметил Джемилев.

Он добавил, что кроме мечети, на земельном участке построят учебное заведение, админздания и помещения для духовного управления.

”Название для мечети еще не придумали. Я надеюсь, что ее можно будет построить за 1-2 года”, - сказал Джемилев.

Отмечается, что в Киеве есть мечеть на Татарке ”Ар-Рахма” (милосердие), но она уже не вмещает всех верующих.