Заммэру Житомира объявили о подозрении

Новости Украины:Одному из заместителей городского главы Житомира сообщено о подозрении в невыполнении служебных обязанностей.

В Житомире одному из заместителей городского главы сообщено о подозрении в невыполнении служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

“Под процессуальным руководством прокуратуры области проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту невыполнения заместителем Житомирского городского главы своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия”, — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в 2017 году тендерным комитетом под председательством в то время начальника управления здравоохранения Житомирского городского совета, были определены победители конкурса по закупке за бюджетные средства диагностического оборудования для трех больниц на общую сумму почти 5,2 млн грн.

Однако, как установлено досудебным расследованием, при определении победителей были нарушены требования п. 2 ст. 3 Закона Украины “О публичных закупках” по соблюдению режима экономии использования бюджетных средств, а также принципа максимальной экономии и эффективности осуществления закупок.

В частности, председателем тендерного комитета не внесено предложение по учету при закупке требований о соблюдении законодательства по ценообразованию на медицинские изделия, которое регулируется государством в соответствии с рядом постановлений Кабинета Министров Украины. Такими противоправными действиями бюджету нанесен ущерб на сумму почти 790 тыс грн.

Напомним, в Винницкой области будут судить председателя одного из сел, который присвоил 100 тыс. грн на строительстве дома культуры.