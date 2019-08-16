Суд по делу Гандзюк: заседание по Павловскому перенесли на 22 августа

Новости Украины:В Одессе судебное заседание относительно фигуранта дела об убийстве Гандзюк Павловского перенесено на 22 августа.

Заседание Приморского районного суда Одессы относительно фигуранта дела об убийстве Екатерины Гандзюк Игоря Павловского перенесено на 22 августа.

Как сообщили активисты, прибывшие в суд для того, чтобы поддержать отца погибшей - Виктора Гандзюка, заседание было назначено на 15.00, но оно не состоялось. В суд явились только Гандзюк и адвокат потерпевшей стороны, а сам Павловский и представитель прокуратуры отсутствовали.

Как рассказал лидер Одесской городской организации партии «Сила Людей» Олег Михайлик, в суде адвокат сообщила, что, по ее данным, в Одессе якобы должен рассматриваться вопрос о заключении соглашения между Павловским и прокуратурой о признании виновности.

При этом, по словам адвоката, ни она, ни Гандзюк этой «бумаги» не видели, и не знают, о чем конкретно в ней идет речь.

Сегодня, по данным активистов, в суд поступило ходатайство из прокуратуры с просьбой перенести заседание.

«Заседание Приморского суда, вероятно, очень хотели провести втайне. Вероятно, поняли, что без внимания общественности не получится. Заседание перенесли. В чем готов признаваться сам Павловский, даже адвокату потерпевший стороны неизвестно», - отметил Михайлик.

Он добавил, что о самом заседании райсуда потерпевшим и местным общественникам стало известно только вчера вечером.

Напомним, в начале июля стало известно, что фигуранта дела Гандзюк Игоря Павловского будут судить в Одессе. Адвокат отца активистки Игоря Гандзюка Евгения Закревская сообщила, что ГПУ попытается утвердить соглашение с Павловским, заключенное без согласия потерпевших.

Ранее Закревская сообщила, что прокуратура не предоставляет информации о том, какая мера пресечения избрана Павловскому и вообще избрана ли она. Она отметила, что прокуратура не информирует ее даже о судебных заседаниях по делу Павловского. Это произошло после того, как дело Павловского было выделено в отдельное производство от основного дела об убийстве активистки.