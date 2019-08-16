Суд по делу Гандзюк: заседание по Павловскому перенесли на 22 августа

Заседание Приморского районного суда Одессы относительно фигуранта дела об убийстве Екатерины Гандзюк Игоря Павловского перенесено на 22 августа.
Как сообщили активисты, прибывшие в суд для того, чтобы поддержать отца погибшей - Виктора Гандзюка, заседание было назначено на 15.00, но оно не состоялось. В суд явились только Гандзюк и адвокат потерпевшей стороны, а сам Павловский и представитель прокуратуры отсутствовали.
Как рассказал лидер Одесской городской организации партии «Сила Людей» Олег Михайлик, в суде адвокат сообщила, что, по ее данным, в Одессе якобы должен рассматриваться вопрос о заключении соглашения между Павловским и прокуратурой о признании виновности.
При этом, по словам адвоката, ни она, ни Гандзюк этой «бумаги» не видели, и не знают, о чем конкретно в ней идет речь.
Сегодня, по данным активистов, в суд поступило ходатайство из прокуратуры с просьбой перенести заседание.
«Заседание Приморского суда, вероятно, очень хотели провести втайне. Вероятно, поняли, что без внимания общественности не получится. Заседание перенесли. В чем готов признаваться сам Павловский, даже адвокату потерпевший стороны неизвестно», - отметил Михайлик.
Он добавил, что о самом заседании райсуда потерпевшим и местным общественникам стало известно только вчера вечером.
Напомним, в начале июля стало известно, что фигуранта дела Гандзюк Игоря Павловского будут судить в Одессе. Адвокат отца активистки Игоря Гандзюка Евгения Закревская сообщила, что ГПУ попытается утвердить соглашение с Павловским, заключенное без согласия потерпевших.
Ранее Закревская сообщила, что прокуратура не предоставляет информации о том, какая мера пресечения избрана Павловскому и вообще избрана ли она. Она отметила, что прокуратура не информирует ее даже о судебных заседаниях по делу Павловского. Это произошло после того, как дело Павловского было выделено в отдельное производство от основного дела об убийстве активистки.