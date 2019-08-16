В столице бездомный зарезал товарища из-за девушки (Видео)

Новости Украины:В Печерском районе Киева бездомный убил своего друга из-за ревности.

На улице Печерский узвоз в Киеве мужчина без постоянного места жительства убил своего товарища. Конфликт возник на почве ревности.

Как сообщается на сайте столичной полиции, об обстоятельствах инцидента рассказал заместитель начальника – начальник отдела криминальной полиции Печерского управления полиции Максим Письменный. Так, двое мужчин вместе распивали спиртные напитки в подвальном помещении, в котором жил подозреваемый со своей девушкой. Из-за ревности между ними возник конфликт: ревнивец предположил, что между его девушкой и гостем возможны интимные отношения.

Тогда он схватил нож и начал наносить удары своему оппоненту. Пострадавший скончался на месте до прибытия медиков. Злоумышленника задержали.

Подозреваемый – 25-летний парень без постоянного места жительства и места работы. Правоохранители открыли уголовное производство по части первой статьи 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 15-ти лет лишения свободы.