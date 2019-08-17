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Прокуратура заочно сообщила о подозрении воевавшему на стороне боевиков итальянцу

Прокуратура заочно сообщила о подозрении воевавшему на стороне боевиков итальянцу
05:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Прокуратура Донетчины заочно объявила о подозрении гражданину Италии, который воевал за боевиков на Донбассе.

Прокуратура Донецкой области согласовала заочное сообщение о подозрении 27-летнему гражданину Италии, представителю зарубежных СМИ, который с оружием в руках воевал на Донбассе против Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В ходе досудебного расследования установлено, что начале 2015 года мужчина прибыл на территорию Донецкой области для добровольной службы на террористов в составе одного из незаконных вооруженных формирований.

По данным следствия, исполняя обязанности военного журналиста "средств массовой информации" террористической организации "ДНР", действуя вопреки международному праву по ведению журналистской деятельности в зоне ведения боевых действий, подозреваемый неоднократно совершал выезды в пгт Гольмовский в военной форме боевиков "ДНР" с автоматом Калашникова и пистолетом марки "ПМ".

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Иностранцу инкриминируется совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время прокуратура обратится в суд за разрешением на задержание подозреваемого с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Италия, Прокуратура, Донецкая область, ВСУ, Боевик.
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