В Черновицкой области женщина будет отвечать перед судом из-за шутки ее дочери

Новости Украины:Из-за ложного вызова полиции несовершеннолетней девочкой ее мать будет отвечать перед судом.

На Буковине малолетняя девочка решила пошутить, позвонив в полицию и ложно сообщив о преступлении. За действия ребенка ее мать будет отвечать перед судом. Полицейские уже составили на женщину административные материалы.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Черновицкой области, передает УНН.

“Вечером 15 августа по спецлинии „102“ обратилась особа женского пола и сообщила, что неизвестный мужчина в течение трех суток удерживает ее в подвальном помещении в одном из сел Сторожинецкого района. Для розыска и спасения заявительницы к указанному населенному пункту немедленно выехали группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Сторожинецкого отдела полиции. Уже вскоре правоохранители установили, что звонок поступил из Глибоцкого района. Когда полицейские разыскали заявителя, оказалось, что по спецлинии „102“ звонила 11-летняя девочка. Юная нарушительница призналась, что таким образом они с подругой решили пошутить”, — говорится в сообщении.

Добавляется, что работниками Сторожинецкого отдела полиции составили на маму заявительницы административный протокол по части 3 статьи 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Отмечается, что для недопущения подобных “шуток” в будущем, полицейские провели с детьми профилактическую беседу.