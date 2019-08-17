Скачать
Суббота, 17.08.2019
Замглавы Нацполиции покинул свою должность
Замглавы Нацполиции покинул свою должность
Трамп надеется, что сможет заключить соглашение по Афганистану
Трамп надеется, что сможет заключить соглашение по Афганистану
Барселона уступила Атлетику в матче-открытии чемпионата Испании
Барселона уступила Атлетику в матче-открытии чемпионата Испании
Основные правила здорового питания
Основные правила здорового питания

В Черновицкой области женщина будет отвечать перед судом из-за шутки ее дочери

В Черновицкой области женщина будет отвечать перед судом из-за шутки ее дочери
05:31 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:Из-за ложного вызова полиции несовершеннолетней девочкой ее мать будет отвечать перед судом.

На Буковине малолетняя девочка решила пошутить, позвонив в полицию и ложно сообщив о преступлении. За действия ребенка ее мать будет отвечать перед судом. Полицейские уже составили на женщину административные материалы.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Черновицкой области, передает УНН.

“Вечером 15 августа по спецлинии „102“ обратилась особа женского пола и сообщила, что неизвестный мужчина в течение трех суток удерживает ее в подвальном помещении в одном из сел Сторожинецкого района. Для розыска и спасения заявительницы к указанному населенному пункту немедленно выехали группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Сторожинецкого отдела полиции. Уже вскоре правоохранители установили, что звонок поступил из Глибоцкого района. Когда полицейские разыскали заявителя, оказалось, что по спецлинии „102“ звонила 11-летняя девочка. Юная нарушительница призналась, что таким образом они с подругой решили пошутить”, — говорится в сообщении.

Добавляется, что работниками Сторожинецкого отдела полиции составили на маму заявительницы административный протокол по части 3 статьи 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Отмечается, что для недопущения подобных “шуток” в будущем, полицейские провели с детьми профилактическую беседу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Штраф, Полиция, Ребенок, Черновцы, Звонок.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 17 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Протесты в Гонконге: тысячи людей снова вышли на улицы
03 Кличко потребовал от Зеленского вернуть финансирование в города Украины
04 У берегов Камеруна пираты похитили восьмерых из 12 членов экипажа
05 Благородный поступок Джоковича на турнире в Цинциннати (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В вагонах метро Стокгольма поставят камеры наблюдения
В вагонах метро Стокгольма поставят камеры наблюдения
Совбез ООН собрался на закрытое заседание по Кашмиру
Совбез ООН собрался на закрытое заседание по Кашмиру
В Киеве произошло ДТП: внедорожник влетел в дерево
В Киеве произошло ДТП: внедорожник влетел в дерево
Маск опять высказался по поводу ядерного удара по Марсу
Маск опять высказался по поводу ядерного удара по Марсу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь