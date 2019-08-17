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В Одессе произошел пожар в отеле: погибли восемь человек, 10 пострадали

В Одессе произошел пожар в отеле: погибли восемь человек, 10 пострадали
08:32 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В ночь на субботу, 17 августа, в одесском отеле Токио Стар произошел пожар.

Ночью 17 августа в Одессе произошел пожар в гостинице "Токио Стар", погибли 8 человек, еще 10 пострадали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

“17 августа в 1:34 в ГСЧС поступило сообщение, что в г. Одесса по ул. Водопроводная, 1а в гостинице „Токио Стар“ возник пожар”, — говорится в сообщении.

В 4:32 пожар ликвидирован на площади 1000 м кв.

“На пожаре погибло 8 и пострадало 10 человек (из них 7 человек спасены подразделениями ГСЧС)”, — говорится в сообщении.

К тушению привлекалось 65 чел. о/с и 13 ед. техники ГСЧС.

Отмечается, что на месте работает оперативная группа ГУ ГСЧС в Одесской области.

Глава ГСЧС Николай Чечеткин в своем Facebook отметил, что в 10:00 состоится брифинг относительно трагедии в Одессе.

После пожара в отеле Токио Стар в Одессе, унесшего восемь жизней, обесточено трамвайное депо.

Об этом сообщает пресс-служба Одесгорэлектротранс.

«В связи с пожаром в отеле Токио Стар и работой пожарных бригад, трамвайное депо 1 временно обесточены. Выпуск вагонов из депо на маршруты 3,5,10,11,13,18,19,26,27,28 задерживается. Просим прощения за неудобства», — сказано в сообщении.

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Одесса, Пожар, Отель, ЧП, ГСЧС, Токио-Стар.
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