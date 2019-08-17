В Киеве появится велодорожка с Почтовой площади до моста Патона

Новости Украины:В столице Почтовую площадь и мост Патона соединит велодорожка.

В Киеве вдоль Набережного шоссе проложат новый веломаршрут длиной ориентировочно 4,8 км.

Как сообщила пресс-служба КГГА со ссылкой на КК «Киевавтодор», веломагистраль построят между Почтовой площадью и мостом Патона вдоль зеленой зоны на месте демонтированной трамвайной линии.

«Кроме самой велодорожки, которую выполнят из асфальтобетона, там появятся велопарковки, навигация, LED-освещение. Предлагается, что светодиодные указатели направления движения будут выполнены по технологии LED-камни. Это будет один из наиболее масштабных проектов создания велоинфраструктуры в столице», — рассказал генеральный директор КК «Киевавтодор» Александр Густелев.

Вдоль веломаршрута установят площадки для отдыха с навесами, обустроят пешеходную прогулочную зону, которая будет отделена от велочасти. Тротуар будет выполнен из ФЭМ-плитки. Если транспорт повредится — велосипедист сможет его самостоятельно починить, поскольку на велодорожке устроят укомплектованную «уличную мастерскую» (станцию ремонта).

Работы по проектированию будет выполнять ООО «Институт проектирования инфраструктуры транспорта» (г. Харьков). Компания стала победителем тендера в системе ProZorro. Рабочий проект в полном объеме должен быть выполнен проектировщиком в апреле 2020 года.

Напомним, 25 мая в Киеве состоялась церемония открытия пешеходного моста между Аркой дружбы народов и Владимирской горкой.