СБУ поймала бежавшего израильского "интернет-наркокороля"

Новости Украины:Сбежавшего вовремя экстрадиции 25 августа "интернет-короля", Амоса Дов Сильвера, обнаружили в Умани.

СБУ задержала гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера, который совершил побег при проведении экстрадиционных процедур. Об этом на своей странице Facebook сообщил главный редактор Цензор.Net Юрий Бутусов.

"Наркоторговец Амос Дов Сильвер задержан СБУ. Его нашли в Умани. Беспрецедентные по масштабам поиски, которые провела Служба безопасности при участии почти всех других правоохранительных и специальных органов закончились", - сообщает Бутусов.

Он отметил, что параллельно правоохранительные органы проанализируют результаты расследования внутренней безопасности всех обстоятельств побега Сильвера. В правоохранительных органах подтвердили эту информацию.

Как сообщалось ранее, в Запорожье правоохранители предотвратили заказное убийство и задержали организатора - следователя одного из районных отделов главного управления Национальной полиции в Запорожской области.