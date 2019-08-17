После пожара в Одессе шестеро пострадавших находятся в реанимации

Новости Украины:Шестеро из десяти госпитализированных, в результате пожара в одесском отеле, находятся в реанимации

Шестеро из десяти госпитализированных, в результате пожара в одесском отеле «Токио Стар», находятся в реанимации.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

«Получившие наиболее серьезные повреждения доставлены в горклинбольницу №10, еще несколько пациентов помещены в областной ожоговый центр», - отметили в пресс-службе.

Как уточнил заведующий ожоговым отделением городской клинической больницы №10 Александр Ставратий, к ним доставили семерых пострадавших: трое женщин и четверо мужчин в возрасте от 16 до 37 лет. Двое – одесситы, четверо – приезжие из других городов, один – иностранный гражданин. «Шестеро из них помещены в реанимацию. У них поражены различные участки поверхности тела – до пятнадцати процентов. Основная патология - термоингаляционные травмы, ожоги дыхательных путей и отравление продуктами горения. Все они были доставлены к нам полностью в копоти: с черными слизистой полости носа, рта, с черными языками…», - добавил Ставратий.

Напомним, в ночь с 16 на 17 августа в Одессе в гостинице «Токио Стар» произошел пожар. В результате пожара погибли восемь человек, пострадали - 10, спасены - семь, эвакуированы - 136. По данным ГСЧС, ориентировочно в гостинице находились 200 человек.

По факту пожара в гостинице «Токио Стар» начато уголовное производство по части 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

В полиции рассматривают три основные версии возникновения пожара.

«Первая версия - инсценировка пожара с целью сокрытия убийства, вторая - нарушение правил пожарной безопасности, третья - неосторожное использование огня постояльцами гостиницы», - отметил начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех. Он добавил, что пока правоохранители склоняются больше ко второй версии.