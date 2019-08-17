ГСЧС не допустили к проверке "Токио Стар" в июле

Новости Украины:В ГСЧС планировали в июле проверить одесскую гостиницу, в которой произошел пожар, но представитель Службы не был допущен.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям планировали в июле проверить одесскую гостиницу "Токио Стар", в которой произошел пожар, но представитель ГСЧС не был допущен к проверке из-за смены владельцем права собственности гостиницы.

Об этом заявил заместитель директора Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Украины Павел Афанасьев на брифинге в Киеве.

"Государственной службой по чрезвычайным ситуациям в этом году было запланировано проведение в июле проверки указанной гостиницы. Но в связи с тем, что владелец сменил форму собственности, наш представитель, работник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям к проверке не был допущен", - сказал Афанасьев.

Он добавил, что об этом был составлен акт о недопуске для информирования соответствующих органов и инстанций.

Кроме того, по словам Афанасьева, по состоянию на 10:00 причины пожара еще выясняются.

При этом директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Владимир Демчук отметил, что очаг пожара был на втором этаже гостиницы.

Напомним, в ночь с 16 на 17 августа в Одессе в гостинице "Токио Стар" произошел пожар. В результате пожара погибли 8 человек, пострадали - 10, спасены - 7, эвакуированы - 136. По данным ГСЧС, ориентировочно в гостинице находились 200 человек.

По факту пожара в гостинице "Токио Стар" начато уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил немедленно начать проверки гостиниц и санаториев из-за пожара в Одессе.