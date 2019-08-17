Скачать
Суббота, 17.08.2019
Причиной пожара в отеле Одессы может быть возгорание проводки
Причиной пожара в отеле Одессы может быть возгорание проводки
В горевшем одесском отеле найдено тело девятого погибшего
В горевшем одесском отеле найдено тело девятого погибшего
Футбол. Где и когда смотреть матчи 4 тура чемпионата Украины
Футбол. Где и когда смотреть матчи 4 тура чемпионата Украины
Кузьме "Скрябину" было бы 51: украинские звезды вспомнили, каким он был
"Скрябину" было бы 51: украинские звезды вспомнили, каким он был

ГБР будет расследовать пожар в одесском отеле

ГБР будет расследовать пожар в одесском отеле
15:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГБР

Новости Украины:Следователи ГБР будут расследовать служебною халатность работников ГСЧС в Одесской области.

Следователи ГБР привлечены к проверке надлежащего выполнения служебных обязанностей работниками ГСЧС в Одесской области, которые должны были обеспечить контроль за состоянием противопожарной безопасности в гостинице "Токио Стар".

Открыто уголовное производство по факту служебной халатности, которая привела к масштабному пожару и человеческим жертвам, сообщает пресс-служба ГБР в Facebook.

"Следователи теруправления ГБР, расположенного в Николаеве, осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками ГСЧС Украины в Одесской области, что привело к возникновению пожара в гостинице «Токио Стар» и гибели людей. Досудебное расследование по факту возникновения пожара осуществляет ГУ ЧП в Одесской области", - отметили в ГБР.

Квалификация преступления: служебная халатность, повлекшая тяжелые последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Дело храбрых: спасатели пострадали при пожаре в Днепре

В ГБР констатировали, что, по предварительной информации, пожар возник вследствие нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности; на момент возникновения пожара в помещении отеля функционировали 270 гостиничных номеров; в пожаре 8 человек погибли, 136 человек эвакуированы, 10 госпитализированы, четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

По словам руководителя облуправления ГСЧС Виктора Федорчака, в июле этого года инспекторов ГСЧС охрана и администрация отеля не допустила для осуществления проверки противопожарной безопасности: "сослались на то, что нет арендатора помещения".

Пожар в Одессе: полиция рассматривает три версии

Как сообщалось, глава облуправления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак заявил на брифинге 17 августа, что отель "Токио Стар" оборудован средствами противопожарной безопасности, в коридорах обнаружены покрытые сажей тепловые датчики. Сейчас эксперты устанавливают, работали ли они и почему поздно вызвали спасателей ГСЧС.

Кроме того, два человека, ответственных за пожарную безопасность отеля, тоже могли приступить к ликвидации очага пожара собственными силами и имеющимися средствами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Одесса, Пожар, Жертвы, Отель, ГБР, Токио-Стар.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маск опять высказался по поводу ядерного удара по Марсу
02 Гороскоп на сегодня, 17 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Что случится с нашей планетой в случае ядерной войны: ответ ученых
04 В Черновицкой области женщина будет отвечать перед судом из-за шутки ее дочери
05 Именины (День Ангела) Ирины: значение имени и поздравления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Москве начались очередные протесты
В Москве начались очередные протесты
В Украине начала работу миссия ЕС по цифровому рынку
В Украине начала работу миссия ЕС по цифровому рынку
В Украине пройдут дожди и похолодает: прогноз погоды на 17 августа
В Украине 17 августа пройдут дожди и похолодает
17 августа - Всемирный день бездомных животных
17 августа - Всемирный день бездомных животных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь