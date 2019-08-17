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"Киевавтодор" начал капитальный ремонт улицы Пушкинской

"Киевавтодор" начал капитальный ремонт улицы Пушкинской
19:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В столице на улице Пушкинской в связи с ремонтом ограничили автомобильное движение.

Об этом сообщает КГГА со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор".

Отмечается также, что на улице Пушкинской планируется положить 2 слоя асфальта, отремонтировать тротуары (с использованием ФЭМ и тактильной плитки). Освещать улицу LED-будут фонари на новых опорах.

"Мы начали капитальный ремонт улицы Пушкинской. Работы идут на участке между улицами Богдана Хмельницкого и Прорезной. Там частично ограничено движение. На этой части улицы работы продлятся до 30 сентября (время ремонта зависит от погодных условий). Просим прощения за неудобства", – сообщили в КК "Киевавтодор".

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Кроме того, вдоль Пушкинской появится велополоса. Также, чтобы водители не заезжали на тротуары, планируют установить антипарковочные столбики.

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Киев, КГГА, Модернизация, Ремонт, Киевавтодор.
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