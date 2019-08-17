"Киевавтодор" начал капитальный ремонт улицы Пушкинской

Об этом сообщает КГГА со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор".

Отмечается также, что на улице Пушкинской планируется положить 2 слоя асфальта, отремонтировать тротуары (с использованием ФЭМ и тактильной плитки). Освещать улицу LED-будут фонари на новых опорах.

"Мы начали капитальный ремонт улицы Пушкинской. Работы идут на участке между улицами Богдана Хмельницкого и Прорезной. Там частично ограничено движение. На этой части улицы работы продлятся до 30 сентября (время ремонта зависит от погодных условий). Просим прощения за неудобства", – сообщили в КК "Киевавтодор".

Кроме того, вдоль Пушкинской появится велополоса. Также, чтобы водители не заезжали на тротуары, планируют установить антипарковочные столбики.