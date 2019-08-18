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Львов отметил 30-летие III возрождения УАПЦ

Львов отметил 30-летие III возрождения УАПЦ
00:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: city-adm.lviv.ua

Новости Украины:Во Львове прошли торжества к 30-летию III возрождения УАПЦ.

Торжества, посвященные 30-летию ІІІ возрождения УАПЦ, прошли во Львовской опере. Сначала здесь погасили памятную марку, а потом провели торжественную академию.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

За весомый вклад в развитие духовности, культуры и морали и по случаю 30 годовщины ІІІ возрождения УАПЦ дипломами от общины города Львова отмечены две семьи: семья патриарха Димитрия (Яремы) - награду получили сын Даниил и дочь Вера, и семья патриарха Мстислава ( Скрипника) - награду получили внук Владимир с женой.

«На праздник Преображения Господня 19 августа 1989 года настоятель храма святых апостолов Петра и Павла здесь, во Львове, протоиерей Владимир Ярема с духовенством и общественностью объявили об отвержении неканонической московской власти над украинской церковью, чем и было положено начало нового этапа утверждения нашей Поместной церкви как автокефальной. О своем решении в то время они сообщили верующим в Украине, за рубежом, а также и Вселенскому патриарху Димитрию. С этого времени снова, после десятилетий запрета со стороны советской власти, имя свободной Украинской автокефальной православной церкви вслух зазвучало на родных землях Родины", - сказал митрополит Епифаний.

 

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Львов, УАПЦ, Епифаний.
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