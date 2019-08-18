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В Одессе постояльцев сгоревшего отеля временно разместили в лицее

В Одессе постояльцев сгоревшего отеля временно разместили в лицее
03:53 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:В Одессе 66 постояльцев сгоревшего отеля разместили в лицее "Олимпиец".

В Одессе 66 постояльцев сгоревшего отеля «Токио Стар» временно разместили в лицее «Олимпиец».

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, по состоянию на 15:15 с места пожара временно размещены в одесском лицее «Олимпиец» 66 человек, из которых 29 – иностранцы.

В числе находящихся в лицее - 4 ребенка, в том числе двое - иностранцы. Со взрослыми и детьми работают психологи ГСЧС. Как сообщал УНИАН, в ночь с 16 на 17 августа в Одессе в гостинице «Токио Стар» произошел пожар. В результате пожара погибли 9 человек, пострадали - 10, спасены - 7, эвакуированы - 136.

В Одессе произошел пожар в отеле: погибли восемь человек, 10 пострадали

По данным ГСЧС, ориентировочно в гостинице находились 200 человек. По факту пожара в гостинице «Токио Стар» начато уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил немедленно начать проверки гостиниц и санаториев из-за пожара в Одессе.

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Одесса, Пожар, Спасатели, Отель, Токио-Стар.
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