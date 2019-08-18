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В Днепре помощник начальника полиции совершил тройное ДТП и убежал

В Днепре помощник начальника полиции совершил тройное ДТП и убежал
06:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Задержан помощник начальника полиции в Запорожской области Филькинштейн.

В Днепре задержали помощника начальника полиции в Запорожской области, который совершил тройное дорожно-транспортное происшествие и скрылся.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Запорожского облсовета, адвокат Ярослав Гришин.

По его данным, майор полиции Филькинштейн, 1973 года рождения, управляя автомобилем Toyota, совершил столкновение с двумя автомобилями Honda и Opel, после чего с места аварии уехал. ДТП произошло в субботу, 17 августа, в 13.00 в Днепре.

Впоследствии автомобиль правонарушителя был обнаружен, а водитель - задержан. «Ранее скандального майора полиции Филькинштейна уже увольняли с должности, но он восстановился через «реформированный суд». Последнее время майор Филькинштейн выполнял функцию «смотрящего» по Кирилловке, собирая дань с бизнеса, и якобы передавая наверх. Сейчас дело пытаются замять», - утверждает депутат.

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ДТП, Полиция, Днепр, Майор, Ярослав Гришин.
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